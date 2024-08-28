Росіяни змушують дітей писати листи російським військовим, повідомили в Центрі національного спротиву.

Що росіяни примушують робити дітей на ТОТ Херсонщини

У школах Херсонської області діти писатимуть листи на перших уроках під наглядом вчителів.

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Відмовитися від участі неможливо без покарання.

Надалі ці листи передадуть російським військовим під виглядом "добровільної ініціативи", а весь процес будуть висвітлювати російські пропагандисти.

У Центрі національного спротиву зауважили, що участь в пропаганді є тяжким злочином, за який передбачена відповідальність.

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Росіяни продовжують вербувати українську молодь на ТОТ

Ворожа влада продовжує кампанію з вербування молоді на ТОТ України під егідою нібито патріотичних виховань, зокрема створила новий осередок так званої "Молодої гвардії".

Структури на кшталт новоствореного осередку так званої "Молодої гвардії" в селі Веселе на Запоріжжі позиціюють себе як платформи для розвитку.

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Росія розмістила ЗРГК "Панцир-С1" на Керченському мосту в Криму. На супутникових знімках комплекс видно щонайменше місяць.

Там українську молодь залучають до пропагандистських акцій та російського військового вишколу.

13 серпня одинадцять юнаків і дівчат із тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправили до РФ у оборонно-спортивний табір "Авангард".

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