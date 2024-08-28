Росіяни змушують дітей писати листи російським військовим, повідомили в Центрі національного спротиву.

Що росіяни примушують робити дітей на ТОТ Херсонщини

У школах Херсонської області діти писатимуть листи на перших уроках під наглядом вчителів.

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Відмовитися від участі неможливо без покарання.

Надалі ці листи передадуть російським військовим під виглядом "добровільної ініціативи", а весь процес будуть висвітлювати російські пропагандисти.

У Центрі національного спротиву зауважили, що участь в пропаганді є тяжким злочином, за який передбачена відповідальність.

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