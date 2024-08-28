Росіяни змушують дітей писати листи російським військовим, повідомили в Центрі національного спротиву.
Що росіяни примушують робити дітей на ТОТ Херсонщини
У школах Херсонської області діти писатимуть листи на перших уроках під наглядом вчителів.
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Відмовитися від участі неможливо без покарання.
Надалі ці листи передадуть російським військовим під виглядом "добровільної ініціативи", а весь процес будуть висвітлювати російські пропагандисти.
У Центрі національного спротиву зауважили, що участь в пропаганді є тяжким злочином, за який передбачена відповідальність.
Росіяни продовжують вербувати українську молодь на ТОТ
Ворожа влада продовжує кампанію з вербування молоді на ТОТ України під егідою нібито патріотичних виховань, зокрема створила новий осередок так званої "Молодої гвардії".
Структури на кшталт новоствореного осередку так званої "Молодої гвардії" в селі Веселе на Запоріжжі позиціюють себе як платформи для розвитку.
Росія готується до удару: на Керченському мосту встановили "Панцир-С1"
Там українську молодь залучають до пропагандистських акцій та російського військового вишколу.
13 серпня одинадцять юнаків і дівчат із тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправили до РФ у оборонно-спортивний табір "Авангард".