29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників України.

Про пам'ятну дату нагадали Президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і Служба безпеки України.

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Сирський зазначив, що це день, коли українці згадують усіх захисників і захисниць України полеглих у війні з Росією.

За його словами, Іловайськ став не лише трагічною подією в історії України, а й сторінкою української незламності, чином і подвигом українських військових.

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"Пам’ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу", – наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що 29 серпня завжди нагадуватиме про підступність та віроломність російського агресора та про те, що переговори з терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою.