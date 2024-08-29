29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників України.

Про пам'ятну дату нагадали Президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і Служба безпеки України.

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Сирський зазначив, що це день, коли українці згадують усіх захисників і захисниць України полеглих у війні з Росією.

За його словами, Іловайськ став не лише трагічною подією в історії України, а й сторінкою української незламності, чином і подвигом українських військових.

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"Пам’ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу", – наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що 29 серпня завжди нагадуватиме про підступність та віроломність російського агресора та про те, що переговори з терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою.

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За запитом ДБР Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ, начальника головного управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова.

Голова держави зауважив, що в серпні 2014 року саме цими днями росіяни скоїли один із найбільш підлих злочинів цієї війни, тобто вбив сотні українських воїнів під Іловайськом.

За словами Президента, це був спланований і цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним.

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"Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя забрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя", – додав Зеленський.

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Водночас у СБУ зазначили, що День пам’яті захисників України не є просто датою в календарі.

"Це день, коли ми згадуємо Героїв, які віддали життя у боротьбі за Україну. Тих, хто без вагань став на захист своїх родин і своєї землі", – пояснили в Службі безпеки.

29 серпня відзначається День пам’яті захисників України: що це за день

День пам'яті захисників України держава започаткувала у 2019 році. Дату 29 серпня було обрано як один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – саме цього дня в 2014 році відбувся вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. 

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Подробиці про День пам’яті захисників України та його історію дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.

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