Служба безпеки України повідомила про затримання двох поплічників спецслужб ворога, які підпалювали службові авто Сил оборони у Києві та Черкаській області.

СБУ затримала ще двох поплічників РФ, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби

У Києві затримали мешканця тимчасово окупованого Краснодону Луганської області, який переїхав до столиці й почав працювати на ворожу розвідку.

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На початку серпня 2024 року він отримав тестове завдання – в обмін на гроші підпалити військовий позашляховик. Обіцяних коштів зловмисник так і не отримав. Замість них йому почали погрожувати, що нібито листування з доказами підривної діяльності нададуть українським правоохоронцям.

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Так росіяни спонукали поплічника продовжити серію підпалів у столиці.

Фото: Служба безпеки України

На Черкащині затримали місцевого жителя, який на замовлення Росії підпалив евакуаційний автомобіль прикордонників.

Авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після виконання службових завдань.

Фігурант вдягнув для маскування плащ-дощовик, прибув на локацію та підпалив авто.

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Яке покарання загрожує двом поплічникам РФ, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби

Їм обом повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала ще три групи підпалювачів, які діяли у різних областях України

Служба безпеки України повідомила про затримання ще трьох груп агентів ворожих спецслужб, які здійснювали підпали у Києві, Дніпропетровській та Закарпатській областях.

У Києві затримали двох мешканців столиці, які організували низку підпалів автівок співробітників ТЦК у Закарпатській області.

Серед організаторів злочину – київський рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Чоловік залучив декількох мешканців з Ужгорода та Мукачева, які й мали вчинити підпали автомобілів українських захисників.

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Зловмисники мали облити легкозаймистою сумішшю та підпалити вхідні двері квартири українського військовослужбовця із Закарпаття. Потім планувалося підпалити приватні помешкання військових ЗСУ та їхніх сімей.