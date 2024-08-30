Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі прибуде в Україну наступного тижня, щоб провести переговори та оцінити ситуацію на ЗАЕС, повідомили в пресслужбі МАГАТЕ.

Навіщо гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі прибуде в Україну

Це стане п’ятим візитом Ґроссі до ЗАЕС після встановлення там постійної присутності МАГАТЕ й десятим його візитом до України з початку повномасштабного вторгнення.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У МАГАТЕ додали, що ядерна безпека на ЗАЕС залишається нестабільною.

Advertisement

"МАГАТЕ діє швидко і рішуче, коли й де б не виникали загрози ядерній та фізичній безпеці. Наша проактивна присутність має першорядне значення для стабілізації ситуації... Ядерної аварії необхідно уникнути за будь-яку ціну, а атомна електростанція ніколи не повинна піддаватися нападу", – наголосив Ґроссі.

За його словами, наслідки можуть стати катастрофічними.

Більше по темі Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки Росія зранку розпочала масовану комбіновану атаку території України балістичними ракетами та десятками "Шахедів", під ударами опинилися Київ і низка регіонів країни

"Я, як і раніше, сповнений рішучості робити все, що в моїх силах, щоб захистити ядерну безпеку, поки тривають бойові дії", – зауважив гендиректор МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ очолив місію агентства на Курську АЕС у вівторок

Гендиректор Міжнародного агентства очолив місію агентства на Курську АЕС 27 серпня.

За його словами, ситуація розвивається, і дуже важливо, щоб коли він прибув на станцію, на власні осі побачив ситуацію і обговорив умови подальшої діяльності, яка може знадобитися для оцінки стану ядерної безпеки та захищеності КАЕС.

Advertisement

Експерти агентства раніше поширили звіт про огляд пошкодженої внаслідок пожежі градирні на Запорізькій АЕС. 11 серпня, близько 20:00, на території ЗАЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.