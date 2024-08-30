Камала Гарріс зберегла імпульс, який вона привнесла у президентські перегони, і лідирує або зрівнялася з республіканцем Дональдом Трампом у кожному із семи штатів, які, швидше за все, вирішать долю виборів президент США, пише Bloomberg.

Опитування Bloomberg News/Morning Consult, проведене у найбільш важливих штатах після національного з’їзду Демократичної партії минулого тижня, показало, що віце-президентка зменшила відрив або навіть має перевагу над Трампом завдяки своїй позиції щодо головних економічних питань, а також зарекомендувала себе як більш надійна, ніж її конкурент, у контексті захисту особистих свобод.

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Відтак Гарріс випереджає Трампа на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи штатах.

Порівняно зі своїм попередником, чинним президентом Джо Байденом, лідером Демократичної партії, Гарріс відкрила нові можливості для перемоги серед виборників так званих “штатів, що коливаються”, наприклад Джорджія та Невада.

Більше по темі США та Південна Корея завершили найбільші спільні літні військові навчання У маневрах взяли участь близько 19 тис. південнокорейських військовослужбовців, також були проведені 48 одночасних польових тренувань.

Найбільш вражає те, що Гарріс перемагає навіть у Північній Кароліні, маючи там перевагу над Трампом у 2 %. Варто нагадати відразу, що жоден кандидат у президенти від Демократичної партії не перемагав там з часів Барака Обами у 2008 році, а Трамп тут лідирував із перевагою в 10 % ще у квітні.

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Зростання підтримки Гарріс у Північній Кароліні змусило республіканців витратити там понад 16 мільйонів доларів на телевізійну рекламу на підтримку Трампа за останні п’ять тижнів.

Найбільший відрив від свого конкурента Гарріс демонструє у штаті Вісконсин (+8%), а в Аризоні підтримка Гарріс і Трампа однакова (по 48%).

В інших головних штатах перевага віцепрезидентки коливається в районі 2-4%.

Чому зросла довіра виборців “хитких штатів” до Гарріс - що варто знати

Втім, опитування свідчить, що сприйняття стану економіки виборцями “хитких” штатів суттєво не покращилося відтоді, як Гарріс номінували на кандидатство. Більшість респондентів все ж кажуть, що їм жилось краще за президентства Трампа.

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Але виборці, схоже, менш схильні вважати Гарріс відповідальною за економічні негаразди, в яких вони здебільшого звинувачують Байдена. Фактично, більша довіра до Гарріс у головних економічних питаннях стала драйвером зростання її підтримки середи виборців “хитких штатів”.

Ще одним фактором такого зростання довіри виборців стало питання абортів. Результати опитування свідчать, що Гарріс збільшила свою перевагу над Трампом у цьому питанні: 55% виборців штатів, що коливаються, довіряють їй більше у цьому, тоді як Трампу щодо цієї проблеми довіряють 34% респондентів.

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Bloomberg, коментуючи результати опитування, зазначає, що після партійного з’їзду Гарріс змогла повернути демократам образ справжніх патріотів своєї країни, адже патріотизм давно вже асоціюється з Республіканською партією.

Ще одним фактором, який впливає на зростання підтримки Гарріс стала довіра виборців “хитких штатів” до неї у питанні захисту прав і особистої свободи. У цьому питання вона випереджає Трампа на 5 %.

Опитування також засвідчило оптимізм серед демократів щодо перемоги Гарріс. Результати показують, що 84% прихильників Гарріс сподіваються на її перемогу, тоді як у перемогу Трампа вірять 79% його прихильників.

Опитування Bloomberg News/Morning Consult охопило 4962 зареєстрованих виборців (з них 4615 точно підуть голосувати) і проводилося 23-27 серпня.

Важливо також розуміти, що близько 50% виборців сказали, що чули переважно позитивні новини про Гарріс минулого тижня, у порівнянні з 39%, які сказали, що новини були переважно негативними.

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І більшість тих самих виборців сказали, що більшість новин, які вони чули про Трампа, були негативними.

Гарріс прийняла номінацію в президенти США від Демократичної партії

22 серпня під час національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго Гарріс підтвердила свій намір балотуватися на пост президента Сполучених Штатів.

У 2020 році Байден обрав її своєю кандидаткою на посаду віцепрезидента. У листопаді Байден і Гарріс перемогли на виборах. Гарріс стала першою в історії США жінкою-віцепрезиденткою цієї країни, а також першою людиною афроамериканського й азійсько-американського походження на цій посаді.

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У 2024 році Гарріс заручилася достатньою підтримкою серед однопартійців і фактично достроково забезпечила собі участь у президентських виборах.

Початково від партії мав балотуватися Байден, але він вирішив знятися з передвиборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Гарріс.

16 серпня Гарріс погодилася на участь у двох дебатах з експрезидентом США Трампом.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.