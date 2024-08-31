Цієї ночі росіяни запустили по Україні 52 «шахеди».

Наша протиповітряна оборона збила 24 з них. Ще 25 були локаційно втрачені та «упали самостійно».

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«Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один - у Республіку Білорусь», - відзвітували у Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

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ППО знищила всі дрони, які загрожували Києву, - КМВА

Сили протиповітряної оборони знищили всі російські ударні безпілотники, які загрожували Києву. Це дані КМВА.

Дрони атакували столицю протягом всієї ночі. Заходили хвилями та з різних напрямків.

Повітряну тривогу у місті оголошували чотири рази. Загалом вона тривала майже 4 години.

Більше по темі Дрони атакували нафтосховище в Кіровській області РФ Безпілотники атакували нафтосховище в Кіровській області РФ, за 1500 км від кордону з Україною. Це перша атака безпілотників у цьому регіоні.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

На Київщині уламки дронів впали поза межами населених пунктів.

«Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області», - уточнили в КОВА.

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На Черкащині уламками пошкоджені будинки

Три російські «шахеди» українські військові збили на Черкащині.

Про це повідомили в обласній адміністрації.

Уламки дронів пошкодили чотири житлові будинки у Черкаському районі.

Ніхто не постраждав.