Цієї ночі росіяни запустили по Україні 52 «шахеди».
Наша протиповітряна оборона збила 24 з них. Ще 25 були локаційно втрачені та «упали самостійно».
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«Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один - у Республіку Білорусь», - відзвітували у Повітряних силах.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
ППО знищила всі дрони, які загрожували Києву, - КМВА
Сили протиповітряної оборони знищили всі російські ударні безпілотники, які загрожували Києву. Це дані КМВА.
Дрони атакували столицю протягом всієї ночі. Заходили хвилями та з різних напрямків.
Повітряну тривогу у місті оголошували чотири рази. Загалом вона тривала майже 4 години.
Дрони атакували нафтосховище в Кіровській області РФ
Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.
На Київщині уламки дронів впали поза межами населених пунктів.
«Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області», - уточнили в КОВА.
На Черкащині уламками пошкоджені будинки
Три російські «шахеди» українські військові збили на Черкащині.
Про це повідомили в обласній адміністрації.
Уламки дронів пошкодили чотири житлові будинки у Черкаському районі.
Ніхто не постраждав.
Ще один дрон приземлили на Миколаївщині. Три «шахеди» оборонці неба збили на Дніпропетровщині.