Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом особам, які незаконно переправили через державний кордон підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука.

ДБР знайшло осіб, які незаконно переправили нардепа через державний кордон України

23 серпня 2024 року Артем Дмитрук незаконно перетнув Державний кордон України у напрямку Республіки Молдова в районі пункту пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Депутат виїхав з Києва близько першої години дня у напрямку Одеси, але за кермом авто була інша особа.

Нардеп вийшов із машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини. Близько п’ятої вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебувала вже інша особа. В салоні також був організатор схеми. Близько дев’ятої вечора вони доставили Дмитрука до кордону, після чого він пішки залишив Україну.

Більше по темі ВАКС залишив під вартою заступника міністра енергетики, підозрюваного у хабарництві ВАКС залишив без змін запобіжний захід у вигляді арешту заступнику міністра енергетики.

Ці фігуранти неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців як люди, причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Організатор має широке коло зв’язків, а "бізнес" із незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік.

Advertisement

Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.

Яке покарання загрожує особам, які незаконно переправили нардепа через кордон

Бюро повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення осіб через державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України. Двом заочно, одного фігуранта затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Їм загрожує позбавлення волі терміном до трьох років.