У Києві середньомісячна температура повітря у серпні 2024 року сягнула 23,1°С. Кліматичну норму було перевищено на 2,7 градуса.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Серпень 2024 у столиці став третім у рейтингу найспекотніших в історії - що відомо

За даними кліматологів, у рейтингу найтепліших серпень 2024 року посів третє місце. За минулий місяць у Києві зафіксували чотири температурні рекорди, які припали на період з 25 по 27 серпня.

Спеціалісти зазначили, що найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року. Тоді середньомісячна температура сягнула 24,6°С.

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Найхолодніше у столиці було 14 серпня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +13,4°С, а найтепліше – 20 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла 35,5°С.

Також серпень 2024 року увійшов у двадцятку найсухіших з 1891 року у столиці.

У Києві зафіксували температурний рекорд – подробиці

27 серпня у столиці максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 33,8°С.

Це перевищило попередній рекордний показник 1943 та 2023 років на 0,5°С.

У Києві менш ніж за добу випала рекордна кількість опадів

Нагадаємо, що 12 червня пройшла злива, опади якої становили понад половину місячної норми. Остання злива з такою кількістю опадів була в столиці 30 років тому.

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Станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів. Нормативний обсяг опадів за місяць – 74 мм. Тобто 12 червня у столиці випала більш ніж половина місячної норми.