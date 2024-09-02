Поліція Південної Кореї розслідує причетність соцмережі Telegram до сприяння сексуальним злочинам, пише Yonhаp.

Чому Південна Корея розпочала розслідування щодо Tелеграму

"Як і Франція, поліція Сеула розпочала внутрішнє розслідування щодо юридичної особи Telegram, перш ніж офіційно оголосити підозру. Звинувачення стосуються пособництва в цьому злочині [поширення дипфейків − ред.]", − пояснив голова Національного бюро розслідувань У Чон Су.

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Розслідування наразі відбувається зі складнощами через відмову Telegram надавати поліції чи іншим державним органам такі дані, як інформація про облікові записи користувачів.

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Минулого тижня з понеділка по четвер надійшло 88 повідомлень про сексуальні злочини на основі дипфейків, а також було виявлено 24 підозрювані особи.

Під час розслідування перевіряють вісім автоматизованих програм, які генерують дипфейки для Telegram, а також чати, які поширюють такий контент.

У Telegram коментують затримання засновника, а його арешт продовжили

26 серпня команда Telegram прокоментувала затримання засновника месенджера Павла Дурова в паризькому аеропорту два дні тому, 24 серпня.

За їхніми словами, Telegram дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги – його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється.

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Нагадаємо, що 24 серпня, у Франції затримали засновника популярного додатка Telegram Павла Дурова. Початковий термін затримання для допиту у Франції може тривати максимум 96 годин, але тепер цей термін продовжено.