У ніч проти 4 вересня Росія завдала ударів по Львову, Кривому Рогу, Києву та інших містах України, повідомили мер Львова Андрій Садовий і керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Удар Росії "Кинджалами" по Львову 4 вересня

5 вересня о 10:08 Козицький повідомив, що кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки РФ зросла до 66, і що 10 із них – діти.

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Наразі у медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. З них – семеро дітей.

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4 вересня 13:42 У Львові завершили рятувальні роботи. Унаслідок російської атаки загинули семеро людей, 64 постраждали, врятовано 12 людей, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях атаки окупантів. Надзвичайники врятували 12 людей. На жаль, семеро людей загинули. За уточненими даними, серед них є двоє дітей – 7 та 14 років», - йдеться в дописі.

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Постраждали 64 людини, зокрема восьмеро дітей.

До ліквідації наслідків залучали понад 150 рятувальників і 38 одиниць спецтехніки.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що надзвичайники врятували 12 людей, а психологи ДСНС надали допомогу 82 постраждалим.

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10:52: Козицький зазначив, що на цей момент у медзакладах перебувають 47 постраждалих, із них семеро – у важкому стані.

Згідно з даними Козицького, у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема, на вулицях Коновальця та Кокорудза.

Також пошкоджено понад 50 будинків в історичному центрі міста і два медичні заклади.

Раніше повідомлялося про займання житлових будинків у районі головного вокзалу.