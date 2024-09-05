У ніч проти 4 вересня Росія завдала ударів по Львову, Кривому Рогу, Києву та інших містах України, повідомили мер Львова Андрій Садовий і керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Удар Росії "Кинджалами" по Львову 4 вересня

5 вересня о 10:08 Козицький повідомив, що кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки РФ зросла до 66, і що 10 із них – діти.

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Наразі у медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. З них – семеро дітей. 

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4 вересня 13:42  У Львові завершили рятувальні роботи. Унаслідок російської атаки загинули семеро людей, 64 постраждали, врятовано 12 людей, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях атаки окупантів. Надзвичайники врятували 12 людей. На жаль, семеро людей загинули. За уточненими даними, серед них є двоє дітей – 7 та 14 років», - йдеться в дописі.

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У вівторок у Люблінському воєводстві тривають пошуки російського повітряного об'єкта, що міг порушити польський повітряний простір 26 серпня під час масованої атаки на Україну.

Постраждали 64 людини, зокрема восьмеро дітей.

До ліквідації наслідків залучали понад 150 рятувальників і 38 одиниць спецтехніки.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що надзвичайники врятували 12 людей, а психологи ДСНС надали допомогу 82 постраждалим.

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10:52: Козицький зазначив, що на цей момент у медзакладах перебувають 47 постраждалих, із них семеро – у важкому стані.

Згідно з даними Козицького, у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема, на вулицях Коновальця та Кокорудза.

Також пошкоджено понад 50 будинків в історичному центрі міста і два медичні заклади.

Раніше повідомлялося про займання житлових будинків у районі головного вокзалу.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі пошкоджено готель, а в кількох багатоповерхівках вибиті вікна.

Серед пʼятьох постраждалих є 10-річна дівчинка.

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Росія завдала удару по Полтаві: загинула 51 людина, понад 200 поранених

У вівторок, 3 вересня, російська армія завдала удару по Полтаві.

Відомо про влучання по території навчального закладу й сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку. Часовий проміжок між тривогою та прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища.

Завдяки роботі рятувальників і медиків вдалося врятувати 25 людей, з яких 11 були деблоковані з-під завалів.

Російські Телеграм-канали писали, що удару було завдано начебто по особовому складу ЗСУ в момент шикування понад пів тисячі військових.

В Офісі Генпрокурора України повідомляли, що станом на 18:00 3 вересня було відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

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