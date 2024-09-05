У ніч проти 4 вересня Росія завдала ударів по Львову, Кривому Рогу, Києву та інших містах України, повідомили мер Львова Андрій Садовий і керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Удар Росії "Кинджалами" по Львову 4 вересня
5 вересня о 10:08 Козицький повідомив, що кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки РФ зросла до 66, і що 10 із них – діти.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Наразі у медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. З них – семеро дітей.
4 вересня 13:42 У Львові завершили рятувальні роботи. Унаслідок російської атаки загинули семеро людей, 64 постраждали, врятовано 12 людей, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
«У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях атаки окупантів. Надзвичайники врятували 12 людей. На жаль, семеро людей загинули. За уточненими даними, серед них є двоє дітей – 7 та 14 років», - йдеться в дописі.
У Польщі восьмий день шукають російський дрон, що порушив повітряний простір
Постраждали 64 людини, зокрема восьмеро дітей.
До ліквідації наслідків залучали понад 150 рятувальників і 38 одиниць спецтехніки.
Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що надзвичайники врятували 12 людей, а психологи ДСНС надали допомогу 82 постраждалим.
10:52: Козицький зазначив, що на цей момент у медзакладах перебувають 47 постраждалих, із них семеро – у важкому стані.
Згідно з даними Козицького, у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема, на вулицях Коновальця та Кокорудза.
Також пошкоджено понад 50 будинків в історичному центрі міста і два медичні заклади.
Раніше повідомлялося про займання житлових будинків у районі головного вокзалу.
Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі пошкоджено готель, а в кількох багатоповерхівках вибиті вікна.
Серед пʼятьох постраждалих є 10-річна дівчинка.
Росія завдала удару по Полтаві: загинула 51 людина, понад 200 поранених
У вівторок, 3 вересня, російська армія завдала удару по Полтаві.
Відомо про влучання по території навчального закладу й сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку. Часовий проміжок між тривогою та прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища.
Завдяки роботі рятувальників і медиків вдалося врятувати 25 людей, з яких 11 були деблоковані з-під завалів.
Російські Телеграм-канали писали, що удару було завдано начебто по особовому складу ЗСУ в момент шикування понад пів тисячі військових.
В Офісі Генпрокурора України повідомляли, що станом на 18:00 3 вересня було відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.