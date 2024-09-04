У той час як російські бомбардування посилюються з кожним днем, а багато українських підприємств намагаються процвітати, адміністрація президента Володимира Зеленського здійснила масштабну серію звільнень у вівторок із метою відновлення довіри суспільства до його уряду, який запровадив воєнний стан.

Щонайменше шість високопосадовців, зокрема міністри подали у відставку. За словами представника партії Зеленського, цього тижня в уряді може з’явитися більше вакантних посад.

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Верхівка української армії, зокрема міністр оборони Рустем Умєров, який змінив Олексія Рєзнікова у вересні минулого року, і головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, призначений в лютому, залишаються на своїх посадах.

Серед тих, хто отримав повідомлення про звільнення за указом президента, був один із його головних помічників Ростислав Шурма, який нещодавно захищав суворе ставлення та жорстке регулювання урядом приватного бізнесу під час війни.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 6 вересня: «Перший постріл Росії у війні» США звинуватили російське ГРУ в атаках зловмисного програмного забезпечення; Європа зафіксувала сплеск російської дезінформаці; В інтерв’ю CNN Сирський сказав, що росіяни не просунулися в Покровську.

«Як і було обіцяно, цього тижня можна очікувати масштабного перезавантаження уряду. Понад 50 відсотків складу Кабінету міністрів буде змінено», – написав у вівторок у соцмережах голова фракції партії Зеленського в парламенті Давид Арахамія та додав: «Завтра у нас буде день звільнення, а післязавтра день призначень».

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Серед міністрів Кабміну, які подали у відставку до вечора вівторка – міністр стратегічних галузей промисловості, міністр юстиції та міністр охорони навколишнього середовища.

Пішли у відставку й віцепрем'єр-міністерки Ірина Верещук і Ольга Стефанішина.

Президентський термін Зеленського офіційно закінчився 20 травня, але Президент України залишився при владі в умовах воєнного стану, а наступні вибори в країні відкладено на невизначений термін. У той час як правознавці сперечалися, чи було його скасування виборів конституційно правильним, близько 80% українців, опитаних цієї весни, сказали, що час нового голосування не настав.

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Росіяни продовжують бити ракетами по навчальних закладах на північному сході України

Того самого дня, коли російські ракети вдарили по Полтаві, вбивши щонайменше 51 людину, у вівторок увечері окупанти завдали додаткових авіаударів по будівлі університету в Сумах.

«Сьогодні ввечері, 3 вересня, росіяни завдали авіаудару по будівлі одного з університетів міста Суми. Противник застосував керовану авіаційну бомбу. На місці події працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожого нападу встановлюються».

Раніше у вівторок у Полтаві під час авіаударів російської авіації загинула щонайменше 51 людина і понад 270 були поранені. Московські балістичні ракети також влучили в лікарні та Полтавську військову академію.

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Ця академія готує офіцерів з електроніки серед інших спеціальностей, включно з керуванням БпЛА – навичкою, яка дуже потрібна в обороні України.