У той час як російські бомбардування посилюються з кожним днем, а багато українських підприємств намагаються процвітати, адміністрація президента Володимира Зеленського здійснила масштабну серію звільнень у вівторок із метою відновлення довіри суспільства до його уряду, який запровадив воєнний стан.
Щонайменше шість високопосадовців, зокрема міністри подали у відставку. За словами представника партії Зеленського, цього тижня в уряді може з’явитися більше вакантних посад.
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Верхівка української армії, зокрема міністр оборони Рустем Умєров, який змінив Олексія Рєзнікова у вересні минулого року, і головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, призначений в лютому, залишаються на своїх посадах.
Серед тих, хто отримав повідомлення про звільнення за указом президента, був один із його головних помічників Ростислав Шурма, який нещодавно захищав суворе ставлення та жорстке регулювання урядом приватного бізнесу під час війни.
Хроніка війни в Україні. 6 вересня: «Перший постріл Росії у війні»
«Як і було обіцяно, цього тижня можна очікувати масштабного перезавантаження уряду. Понад 50 відсотків складу Кабінету міністрів буде змінено», – написав у вівторок у соцмережах голова фракції партії Зеленського в парламенті Давид Арахамія та додав: «Завтра у нас буде день звільнення, а післязавтра день призначень».
Серед міністрів Кабміну, які подали у відставку до вечора вівторка – міністр стратегічних галузей промисловості, міністр юстиції та міністр охорони навколишнього середовища.
Пішли у відставку й віцепрем'єр-міністерки Ірина Верещук і Ольга Стефанішина.
Президентський термін Зеленського офіційно закінчився 20 травня, але Президент України залишився при владі в умовах воєнного стану, а наступні вибори в країні відкладено на невизначений термін. У той час як правознавці сперечалися, чи було його скасування виборів конституційно правильним, близько 80% українців, опитаних цієї весни, сказали, що час нового голосування не настав.
Росіяни продовжують бити ракетами по навчальних закладах на північному сході України
Того самого дня, коли російські ракети вдарили по Полтаві, вбивши щонайменше 51 людину, у вівторок увечері окупанти завдали додаткових авіаударів по будівлі університету в Сумах.
«Сьогодні ввечері, 3 вересня, росіяни завдали авіаудару по будівлі одного з університетів міста Суми. Противник застосував керовану авіаційну бомбу. На місці події працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожого нападу встановлюються».
Раніше у вівторок у Полтаві під час авіаударів російської авіації загинула щонайменше 51 людина і понад 270 були поранені. Московські балістичні ракети також влучили в лікарні та Полтавську військову академію.
Ця академія готує офіцерів з електроніки серед інших спеціальностей, включно з керуванням БпЛА – навичкою, яка дуже потрібна в обороні України.
Poltava, ci sono già 41 morti e più di 180 feriti. Si chiede alla popolazione di donare il sangue.— Gyruum 🇺🇦 (@Gyruum) September 3, 2024
Non ho più parole. pic.twitter.com/3gphLOVxmW
Трамп каже, що у нього є "дуже складний план, як зупинити Україну та Росію"
У вівторок в інтерв’ю Лексу Фрідману, досліднику в галузі інформатики, який веде подкасти, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп знову заявив, що має таємний план припинення російсько-української війни і що Київ бреше про кількість загиблих.
Трамп наголосив, що в разі обрання у нього є «дуже чіткий план» припинення війни.
«Як обраний президент, я домовлюся», – сказав він і додав: «Це треба зробити, це може закінчитися третьою світовою війною…».
«Але я не можу розкрити вам ці плани. Тому що, якщо я дам вам ці плани, я не зможу ними скористатися, вони будуть дуже невдалими. Знаєте, це частина несподіванки, чи не так? [В іншому разі – ред.] вони не зможуть нам багато допомогти».
Стосовно кількості загиблих за час війни Трамп заявив, що фактична кількість «набагато більша, ніж люди думають. Якщо подивитися на руйнування, на будівлі, які руйнуються всюди в Україні, я думаю, що ці цифри будуть набагато вищими».
«Вони брешуть про цифри, намагаються їх занизити. Вони [росіяни – ред.] знесли будівлю величиною в два квартали – це великі будівлі – і кажуть, що одна людина дістала легкі поранення», – продовжив спадкоємець нерухомості, який став громадським діячем.
«Ні, ні, багато людей загинуло. А в тих будівлях є люди, і шансів у них немає. Коли все почне валитися, шансів не буде».
Фрідман народився в Радянському Союзі в 1983 році. Він є дослідником Массачусетського технологічного інститутую Спочатку він працював у Google експертом зі штучного інтелекту (ШІ).
У 2018 році він запустив подкаст про проблеми, пов’язані зі штучним інтелектом, але нещодавно брав інтерв’ю у високопоставлених політиків і підприємців, таких як Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос і Беньямін Нетаньягу.
Іранські ракети поїдуть до Москви за «лічені дні», – Bloomberg
Як пише Bloomberg News, анонімний європейський чиновник повідомив Business Wire, що Іран може розпочати постачання балістичних ракет малої дальності до Росії «протягом кількох днів».
Минулого місяця джерела в європейській розвідці повідомили Reuters, що в грудні Іран і Росія домовилися про те, що Тегеран поставить Росії балістичні ракети малої дальності Ababil і балістичні ракети Fateh-360. Співробітники розвідки додали, що десятки російських військовослужбовців зараз перебувають в Ірані та навчаються керувати ракетами Fateh.
Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що «придбання Росією балістичних ракет «Абабіль» або «Фатех-360», ймовірно, дозволить російським військам завдавати ударів по ближному тилу України, заощаджуючи при цьому російські запаси ракет вітчизняного виробництва, таких як «Іскандери», для ураження цілей у глибокому тилу».