Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ голови штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Олександр Сирський доручив СБУ перевірити Романа Гладкого

Після засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Головнокомандувач прийняв рішення про проведення спеціальної перевірки органами СБУ очільника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Гладкого.

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На час перевірки він буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою.