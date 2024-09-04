Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ голови штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Олександр Сирський доручив СБУ перевірити Романа Гладкого
Після засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Головнокомандувач прийняв рішення про проведення спеціальної перевірки органами СБУ очільника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Гладкого.
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На час перевірки він буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою.
Верховна Рада схвалила створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ
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