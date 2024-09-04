Спеціалізоване військове видання The War Zone (TWZ) повідомило у вівторок, що в Україні випробовують електронну систему спостереження, призначену для виявлення ворожих операторів дронів, яку підвішують на аеростат. За інформацією TWZ, наразі не відомо точно про поточний статус системи, яку називають Aero Azimuth. Втім, все вказує на зростання зацікавленості до використання повітряних куль як платформи для підйому датчиків.

Aero Azimuth - що відомо

Aero Azimuth розроблений українською компанією Kvertus і, як повідомлялося, його показали на нещодавній українській виставці, присвяченій технологіям боротьби з дронами.

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Наземні версії системи Kvertus Azimuth вже на озброєнні Збройних Сил України (ЗСУ). Але це вперше, коли систему встановили на літаючій платформі. Аеростат, який застосовується, виготовлений ​​іншою українською компанією - «Аеробавовна».

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Система Aero Azimuth - це блок, що складається з електроніки, повітряної кулі, причепа з лебідкою для запуску та відновлення повітряної кулі, системи балонів з гелієм для надування оболонки, а також інструментів та іншого обладнання, що використовується для ремонту та обслуговування.

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Azimuth використовує обладнання розвідки джерел електромагнітних сигналів (SIGINT) для виявлення та визначення місця знаходження радіочастотних сигналів, які випромінюють оператори безпілотників для керування своїми літальними апаратами. Ці сигнали охоплюють канали зв’язку, телеметрії та обміну даними. Інформація, отримана Azimuth, може бути передана підрозділам у реальному часі, а ті вже відпрацьовують проти оператора безпілотників.

Kvertus вказує, що Azimuth спочатку розробляли на виконання термінового оперативного запиту (UOR) від українських військ щодо системи, яка могла б виявляти операторів безпілотників на відстані приблизно 14 кілометрів.

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Наземне обладнання для боротьби з дронами, розроблене українською компанією Kvertus. Фото: Kvertus

Компанія каже, що підняття системи Azimuth на оптимальну висоту 300-700 метрів, збільшує дальність виявлення до 60 кілометрів з точною триангуляцією положення цілі, тоді як зараз цілі можуть бути визначені на відстані 24-30 кілометрів.

За словами Aerobavovna, її наповнений гелієм аеростат може нести 25 кілограмів корисного вантажу і може залишатися в повітрі протягом семи днів без необхідності будь-якого обслуговування або дозаправлення газом.

За інформацією Kvertus, пасивний характер обладнання виявлення Azimuth і тканини повітряної кулі Aerobavovna - це крихітна радіолокаційна сигнатура, що разом з дуже обмеженим рухом, ускладнює виявлення системи та прицілювання по ній будь-якими електронними засобами. Втім, цілком вірогідно, що повітряну кулю можна виявити візуально та атакувати.

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Великою перевагою Aero Azmiuth, який є відносно дорогим, має стати здатність забезпечити цілодобове покриття відносно великої за площею території, особливо якщо застосовувати відразу кілька систем в поєднанні з іншими наземними датчиками та розвідувальними засобами.

На землі Aero Azmiuth покликаний стати частиною системи, яка забезпечить ще більш широке покриття, а також запропонує більшу стійкість, коли втрата окремого сенсорного вузла буде менш критичною.

Загроза, яку становлять БПЛА, особливо велика від дронів-камікадзе, за кількістю яких Україна суттєво поступається Росії. В Україні є зброя, щоб збивати окремі безпілотники, та цього недостатньо, щоб перешкодити одночасному проникненню великої кількості дронів. Додаткові засоби протидії безпілотникам противника, як-от Aero Azimuth, який вицілює окремих операторів або командні пункти, звідки керують десятками безпілотників, має допомогти відновити паритет на полі бою.

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Застосування подібних систем, вірогідно, буде змушувати російських операторів безпілотників змінити свою тактику та частіше змінювати позицію, щоб не видавати свою присутність. А це, своєю чергою, обмежило б час перебування їхніх безпілотників у повітрі.

Використання повітряних куль обома сторонами у війні в Україні не є новим. Відомо, що повітряні кулі «Аеробавовна» вже використовувалися для розвідки, ретрансляції сигналів, управління дронами та доставки зарядів вибухівки.

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Росія має довгу практику застосування аеростатів-розвідників, оснащених радаром і обладнанням для спостереження, в Україні, а також для охорони своїх кордонів з Фінляндією та країнами Балтії.