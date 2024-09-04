Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс і міністр закордонних справ і оборони країни Міхал Мартін оголосили про новий пакет гуманітарної допомоги для України та її сусідів на 36 млн євро.

Про це повідомили на сайті уряду Ірландії.

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Скільки виділила Ірландія на гуманітарну підтримку України та її сусідів

"Ми були однозначними й непохитними у підтримці народу України, і це додаткове фінансування продовжує демонструвати цю прихильність", – наголосив Гарріс.

На Саміті миру він пообіцяв підтримку Ірландії в реінтеграції примусово депортованих до Росії українських дітей.

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"Цей пакет містить 2 млн євро на підтримку цієї мети у партнерстві з ЮНІСЕФ", – уточнив міністр.

Допомогу Ірландії цього року спрямують на запобігання та реагування на сексуальне та гендерно зумовлене насильство, підтримку послуг з охорони материнства та відбудову житла для біженців.

Більше по темі Угорщина відкрила першу державну двомовну школу для українських дітей Дітей навчатимуть українською. Програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних.

Новий пакет збільшить загальний обсяг фінансування Ірландії для України з початку повномасштабної війни до понад 380 млн євро, включно з приблизно 130 млн євро на стабілізаційну та гуманітарну підтримку.

"Наша підтримка України є непохитною. Ірландія продовжуватиме стояти з народом України стільки, скільки буде необхідно", – наголосив ірландський міністр.

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Ірландія також зробить внесок у спеціальну програму кризового фонду Світового банку для України та Молдови, спрямовану на задоволення нагальних потреб, а також у Фонд розвитку потенціалу України МВФ, що підтримує Україну та реформи, включно зі вступом до ЄС.

Канада виділила майже $6 млн на підтримку українських дітей

Канада виділила 5,7 млн доларів на роботу гуманітарних організацій із підтримки українських дітей.

Це фінансування має підтримати гуманітарну роботу, яку ці організації ведуть в Україні.

Загальна гуманітарна підтримка сягає 5,7 млн доларів, і зазначив, що від початку 2022 року Канада вже надала майже 800 млн дол. гуманітарної підтримки та підтримки розвитку.