Скільки російських дронів типу Shahed знищили сили ППО 5 вересня

Два дрони повернулися в Росію, один – у Білорусь. 15 були локаційно втрачені на території України, а інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

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Ракетою "Іскандер-М" вдарили з тимчасово окупованого Криму, а 78 ударних дронів типу Shahed запустили з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.

У ніч проти 5 вересня Росія атакувала однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed", повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Скільки збили дронів, які летіли на Київ

У Києві під час повітряної тривоги, яка тривала безперервно понад 9 годин, знешкодили всі російські ударні дрони, які загрожували столиці.

За даними Київської міської військової адміністрації, цього разу безпілотники летіли на Київ переважно поодинці, а не групами.

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"Але жоден з ворожих БПЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені", − пояснив очільник КМВА Сергій Попко.

У Білорусі вночі піднімали авіацію та збивали російські Шахеди

Близько 01:00 5 вересня два ударні дрони "Shаhed" залетіли на територію Гомельської області Білорусі з боку Чернігівської області України.

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близько 01:30 з аеродрому в Барановичах підняли винищувач, а в небі над Гомельським районом відбувалася ліквідація безпілотників.

О 02:20 з того ж аеродрому піднявся черговий винищувач, який полетів на південний схід.