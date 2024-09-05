У ніч проти 5 вересня Росія атакувала однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed", повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Скільки російських дронів типу Shahed знищили сили ППО 5 вересня
Ракетою "Іскандер-М" вдарили з тимчасово окупованого Криму, а 78 ударних дронів типу Shahed запустили з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.
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Унаслідок протиповітряного бою збиті 60 ударних безпілотників.
Два дрони повернулися в Росію, один – у Білорусь. 15 були локаційно втрачені на території України, а інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.
Скільки збили дронів, які летіли на Київ
У Києві під час повітряної тривоги, яка тривала безперервно понад 9 годин, знешкодили всі російські ударні дрони, які загрожували столиці.
За даними Київської міської військової адміністрації, цього разу безпілотники летіли на Київ переважно поодинці, а не групами.
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"Але жоден з ворожих БПЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені", − пояснив очільник КМВА Сергій Попко.
У Білорусі вночі піднімали авіацію та збивали російські Шахеди
Близько 01:00 5 вересня два ударні дрони "Shаhed" залетіли на територію Гомельської області Білорусі з боку Чернігівської області України.
близько 01:30 з аеродрому в Барановичах підняли винищувач, а в небі над Гомельським районом відбувалася ліквідація безпілотників.
О 02:20 з того ж аеродрому піднявся черговий винищувач, який полетів на південний схід.