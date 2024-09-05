Служба безпеки України повідомила про затримання трьох поплічників Росії, які підпалювали службові авто Сил оборони на Донеччині.

СБУ схопила трьох поплічників Росії, які підпалювали військові авто

Усі вони шукали легкого заробітку в Телеграм-каналах, де й потрапили в поле зору російських спецслужб.

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В обмін на гроші вони почали виконувати замовлення Росії щодо підпалів військових авто у прифронтовому місті. Головними цілями стали позашляховики та мікроавтобуси українських захисників, залучені до виконання операцій на передовій.

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Спочатку зловмисники відстежували локації цілей, а потім підпалювали їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

Так, вони підпалили два військових автомобілі, після чого готували знищення релейних шаф на місцевих лініях залізничного сполучення. Росіяни сподівалися порушити логістику підрозділів Сил оборони на східному фронті.

Фото: Служба безпеки України

Фігуранти фіксували займання на камери власних телефонів.

Яке покарання загрожує трьом поплічникам Росії, які підпалювали військові авто

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

На півдні України затримали зловмисників, які підпалювали автомобілі Сил оборони

Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки(ФСБ) РФ вчиняло підпали.

За вказівкою росіян зловмисники (організатор і троє підлеглих) підпалювали службові автомобілі Сил оборони. Пріоритетними цілями були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.

Координатором злочинної групи виявився ексв’язень з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю. Він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у в'язниці.