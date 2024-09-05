Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України, повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, за призначення Сибіги проголосували 258 народних депутатів.

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Хто такий Андрій Сибіга

Андрій Сибіга з 1997 р. працював на різних посадах у МЗС, був радником-посланником посольства України в Республіці Польщі та директором Департаменту консульської служби МЗС України.

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У 2016 році був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці. У 2021 року звільнений з посади посла та призначений заступником голови Офісу президента України.

У квітні 2024 року Кабінет Міністрів призначив Андрія Сибігу на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Він зайняв цю посаду замість Еміне Джапарової, яка обіймала цю посаду з 2020 року.

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Раніше під час цього ж засідання ВР були звільнені міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна.

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4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади.

3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.

Раніше також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.

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