Останні п'ять днів спостерігалася тенденція сповільнення руху забруднення в річці Десна, яке потрапило туди з річки Сейм, повідомили в пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Чи сповільнюється рух забруднювальних речовин Десною

3 вересня швидкість забруднення становила 10 км/добу, а 4 − 20 км/добу. Зміна швидкості просування забруднення залежить від звивистості річища річки.

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Наразі речовини вже дійшли до ділянки річки Десна в селі Боромики на Чернігівщині, а до Чернігова залишилося 38 км.

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"Воно [забруднення − ред.] йде не суцільним розривом, а пересувається по найглибшій частині річки, по центру", − пояснили у Міндовкілля.

За останні 30 км просування мор риби не зафіксували, однак вода має сірий колір та неприємний запах. Спостерігається також занизький вміст розчиненого кисню та високі показники хімічного споживання кисню. Зафіксували й перевищення рівня марганцю, спричиненого гниттям загиблої риби.

Станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрали 8 т загиблої риби, а на території Сумської – понад 12 т.

Місцева влада та активісти розчищають притоки річки Десна, щоб риба могла туди заходити безперешкодно.