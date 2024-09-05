Останні п'ять днів спостерігалася тенденція сповільнення руху забруднення в річці Десна, яке потрапило туди з річки Сейм, повідомили в пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Чи сповільнюється рух забруднювальних речовин Десною
3 вересня швидкість забруднення становила 10 км/добу, а 4 − 20 км/добу. Зміна швидкості просування забруднення залежить від звивистості річища річки.
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Наразі речовини вже дійшли до ділянки річки Десна в селі Боромики на Чернігівщині, а до Чернігова залишилося 38 км.
"Воно [забруднення − ред.] йде не суцільним розривом, а пересувається по найглибшій частині річки, по центру", − пояснили у Міндовкілля.
За останні 30 км просування мор риби не зафіксували, однак вода має сірий колір та неприємний запах. Спостерігається також занизький вміст розчиненого кисню та високі показники хімічного споживання кисню. Зафіксували й перевищення рівня марганцю, спричиненого гниттям загиблої риби.
На річці Десна локалізують органічне забруднення, що потрапило туди із Сейму
Станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрали 8 т загиблої риби, а на території Сумської – понад 12 т.
Місцева влада та активісти розчищають притоки річки Десна, щоб риба могла туди заходити безперешкодно.
У річці Десна в межах Чернігова різко погіршилася якість води
4 вересня стан води в річці Десна на території Чернігова погіршився.
Такі висновки зробили після відбору проб води 3 вересня об 11:00, і наголосили, що в річці наразі не рекомендовано ловити рибу та купатися.
Рух органічних речовин сповільнився через те, що вони розбавились водами Десни в декілька разів.
27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни