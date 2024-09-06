5 вересня дзюдоїстка Наталія Ніколайчик здобула для України золоту медаль у фіналі Паралімпійських ігор - 2024.

Наталія Ніколайчик виборола золоту медаль Паралімпіади-2024 з дзюдо

Ніколайчик перемогла у поєдинку японку Шізуку Хайнгай у турнірі серед жінок у ваговій категорії до 48 кг у класі J1 (дзюдоїсти з порушенням зору).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Для Ніколайчик це третя Паралімпіада, у Лондоні-2012 та Токіо-2020 вона здобула бронзові медалі змагань у ваговій категорії до 52 кг.

Які нагороди отримали українці на Паралімпіаді 5 вересня

Збірна України здобула свою першу в історії паралімпійську медаль з голболу − "срібло" чоловічого турніру, поступившись у фіналі Японії (2:3) 5 вересня.

Advertisement

Матч між командами в груповому раунді завершився мінімальною перемогою українців, тобто 9:8.

Оксана Ботурчук здобула свою другу медаль Паралімпійських ігор - 2024 − "срібло" в бігу на 100 метрів серед жінок у класі T12.

12.17 секунди Ботурчук стали її новим особистим рекордом сезону. На 0.09 секунди вона випередила призерку Ріо-2016 німкеню Катрін Мюллер-Роттґарт.

Бронзові медалі отримали збірна України з плавання (мікст-естафета), Давид Хорава (дзюдо), Данило Чуфаров (плавання), Анжела Гаврисюк (дзюдо), Павло Баль (велоспорт/хендбайк)

Advertisement

Після 5 вересня збірна України залишається в десятці найкращих команд світу на Паралімпіаді-2024.

Марія Помазан виборола "золото" у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024

Також учора, 5 вересня, штовхальниця ядра Марія Помазан здобула чотирнадцяту золоту медаль для України у Паралімпіаді-2024.

Українка, яка змагалася у класі F35, виборола друге поспіль паралімпійське "золото" у штовханні ядра.

4 вересня Анастасія Москаленко, Андрій Трусов, збірна України з плавання та Ярослав Денисенко вибороли золоті медалі на Паралімпійських іграх 2024 року.