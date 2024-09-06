Співзасновник месенджера Telegram Павло Дуров уперше прокоментував своє затримання у Франції у цій же соцмережі.

Павло Дуров вперше дав розгорнутий коментар щодо свого затримання

Як зазначив Дуров, поліція допитувала його протягом 4 днів після прибуття до Парижа.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він може нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримала відповіді від соцмережі.

Дуров назвав своє затримання несподіваним, оскільки Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає запити ЄС і відповідає на них.

Advertisement

Засновник соцмережі додав, що влада Франції мала багато способів зв’язатися з ним, щоб попросити про допомогу, проте цього не зробила.

"Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є подання судового позову проти самого сервісу", − зауважив Дуров.

Він додав, що використання законів до-смартфонної ери для звинувачення генерального директора у злочинах, скоєних третіми особами на платформі, якою він керує, є "хибним підходом".

"Ми прагнемо співпрацювати з регуляторами, щоб знайти правильний баланс. Так, ми дотримуємося наших принципів: наш досвід сформований нашою місією захисту наших користувачів в умовах авторитарних режимів. Але ми завжди були відкриті до діалогу", − наголосив керівник соцмережі.

Advertisement

Дуров зазначив, що коли керівництво соцмережі не може домовитися з регулятором країни щодо правильного балансу між конфіденційністю та безпекою, сервіс готовий залишити цю країну (як це було з Іраном і Росією).

"Усе це не означає, що Telegram ідеальний. Навіть той факт, що органи влади можуть бути збиті з пантелику тим, куди надсилати запити, − це те, що нам слід покращити. Але заяви в деяких ЗМІ про те, що Telegram − це якийсь анархічний рай, абсолютно не відповідають дійсності", − пояснив Дуров.