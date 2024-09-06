Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на суму 162 млн фунтів стерлінгів (приблизно 213,13 млн доларів), повідомила агенція Reuters.

Які ракети для підтримки ППО Британія надасть Україні

За даними Reuters, про це постачання оголосив міністр оборони Великої Британії Джоном Хілі під час його участі в засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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"Це зобов’язання стане важливим внеском у посилення системи ППО України", − наголосив Хілі.

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Ракети створені компанією Thales Group. Вони мають дальність дії понад 6 кілометрів і можуть запускатися з наземних, морських і повітряних платформ.

Очікується, що перша партія надійде до кінця 2024 року.

Британія негласно підтримує ідею ударів ракетами Storm Shadow по цілях у РФ

За даними The Telegraph, уряд Великої Британії підтримує ідею ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.

Однак британський прем'єр Кір Стармер не хоче провокувати скандал і дотримується консультативного підходу до переговорів зі США з цього питання.

Більше по темі Рустем Умєров зустрівся з Ллойдом Остіном Міністри оборони України та США обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння та розвиток оборонної індустрії.

Ракети Storm Shadow є спільною британсько-американською розробкою, і тому для їх використання потрібен дозвіл Вашингтона.

Через ризик ескалації, за даними The Times, уряди досі не дозволяли Україні використовувати зброю великої дальності, яка могла би вражати російські міста та села.