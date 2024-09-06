Депутати Чехії пропонують надавати громадянство лише тим росіянам, які відмовляться від російського громадянства, пише "Радіо Свобода".

Як у Чехії можуть змінити порядок надання громадянства росіянам

"Ми не можемо допустити в час, коли Росія виступає не тільки проти України, а й проти нас та інших країн ЄС проводить недружні акції, щоб її громадяни могли отримувати чеське громадянство, а з ним усі права, які до цього належать", − заявив член комітету з питань європейської інтеграції й політики безпеки парламенту Чехії Мартін Екснер.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан підтримав ініціативу зміни правил надання громадянства.

"У нинішній ситуації такий закон вважаю необхідним для зміцнення внутрішньої безпеки Чехії", − наголосив Ракушан.

Уряд Чехії може перевірити діяльність Російської православної церкви

Чеські спецслужби можуть провести розслідування щодо потенційної загрози з боку православних церков у країні, які перебувають під впливом Росії.

Міністр культури Чехії запропонує анулювання реєстрації в разі виявлення правопорушень, хоча у 2022 році міністерство не виявило підстав для таких дій.

РПЦ в Чехії є частиною Московського патріархату, який має міцні зв’язки з Кремлем.