Європейська комісія надасть додаткову гуманітарну допомогу Україні на суму в 40 мільйонів євро в рамках зусиль із підготовки до зими.

Відповідне повідомлення було оприлюднене на сайті Європейської комісії.

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Україна отримає 40 млн на ремонт енергетичної інфраструктури - подробиці

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що кошти спрямують на ремонтні роботи для забезпечення електроенергії, опалення та укриттів.

ЄК збільшує гуманітарне фінансування для вразливих українців для підготовки до зими у зв’язку з безперервними атаками РФ на енергоінфраструктуру.

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З цієї суми 35 мільйонів євро будуть спрямовані на гуманітарні проєкти в Україні, 5 мільйонів євро – на підтримку українських біженців і громад, що їх приймають у Молдові.

ЄС допомагатиме у відновленні зруйнованих війною будинків, у забезпеченні постачання електрики й тепла, а також у наданні притулку тим людям, які найбільше цього потребують.

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Атаку на Полтаву також засудив і президент Сполучених Штатів.

У Молдові це нове фінансування буде спрямоване на підтримку найбільш вразливих українських біженців, на їхній захист та забезпечення доступу до базових соціальних послуг.

Зазначається, що це дозволить Молдові також підготуватися до ймовірного додаткового напливу біженців з України.

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З початку повномасштабної війни Україна отримала від ЄС 108 млрд євро допомоги - що відомо

У серпні Урсула фон дер Ляєн зазначала, що Європейський Союз продовжить підтримку українського народу у боротьбі проти РФ.

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро", - повідомила президентка.

Фон дер Ляєн зауважила, що Україна переможе у цій війні за виживання.

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