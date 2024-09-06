У Кропивницькому Служба безпеки України (СБУ) викрила агентурну групу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка коригувала повітряні удари по місту та готували серію диверсій. Зокрема, шпигуни стежили за службовими приміщеннями ТЦК. Про це повідомив пресцентр СБУ.

Двоє агентів ФСБ РФ готували диверсії та коригували удари РФ

Один із фігурантів є вихідцем з лівобережної Херсонщини, який приїхав у Кропивницький як переселенець.

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Інший - місцевий мешканець, якого ФСБ завербувала через Телеграм-канал з пошуку «легкого заробітку».

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Серед завдань, які виконували зловмисники, було стеження за пунктами базування Сил оборони, у тому числі за адресами службових приміщень ТЦК.

Також фігуранти намагалися встановити локації нафтобаз, енергогенеруючих підприємств і мостів, які використовуються для переправлення військової техніки ЗСУ на передову.

Більше по темі СБУ затримала трьох мешканців Слов’янська, які підпалювали військові авто Двоє з них, віком 17 і 18 років, діяли у складі групи, а третій – рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки.

Отриману інформацію агенти месенджером переправляли своєму російському куратору для підготовки диверсій та коригування ракетно-дронових ударів по місту.

Для виконання «тестового» завдання фігуранти підпалили релейну шафу на магістральній лінії залізничного сполучення.

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Після цього контррозвідка СБУ затримала зловмисників «на гарячому», коли вони фіксували займання залізничного обладнання на камеру телефона.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

На півдні України затримали зловмисників, які підпалювали автомобілі Сил оборони

Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ вчиняло підпали.

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Координатором злочинної групи виявився ексв’язень з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю. Він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у в'язниці.