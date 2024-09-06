Служба безпеки (СБУ) і Національна поліція затримали дві групи зловмисників, які на замовлення російських спецслужб палили авто Сил оборони у Києві та Хмельницькому.
Про повідомили у пресцентрі СБУ.
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Молодики для "легкого заробітку" підпалювали авто Сил оборони
Чотири мешканці різних регіонів України потрапили у поле зору РФ, коли шукали «легкого заробітку» у Телеграм-каналах.
За інструкціями зловмисники спочатку відслідковували локації потенційних цілей, «погоджували» їх зі своїми кураторами та підпалювали їх за допомогою бензину і легкозаймистих сумішей.
Юнаки фіксували загоряння на камери телефонів і потім надсилали ці відео окупантам.
Російські куратори так і не заплатили підпалювачам за злочин.
У Києві «по гарячих слідах» затримали двох молодиків, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань.
СБУ затримала трьох мешканців Слов’янська, які підпалювали військові авто
За даними слідства, фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей, які приїхали до Києва у пошуках заробітку.
У столиці вони спочатку будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з РФ.
У Хмельницькому затримано ще двох підпалювачів, які намагалися знищити службовий позашляховик ЗСУ.
Двоє мешканців Вінницької області планували продовжити серію злочинів на території західних областей України.
Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони фільмували як горить військове авто.
Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).
Зловмисники під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.
СБУ та Нацполіція затримали групу паліїв автомобілів Сил оборони - подробиці
Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ вчиняло підпали у Херсоні, Одесі та Миколаєві.
Пріоритетними цілями були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.
Координатором злочинної групи виявився ексв’язень з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю.
Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років за ґратами.