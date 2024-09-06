Служба безпеки (СБУ) і Національна поліція затримали дві групи зловмисників, які на замовлення російських спецслужб палили авто Сил оборони у Києві та Хмельницькому.

Про повідомили у пресцентрі СБУ.

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Молодики для "легкого заробітку" підпалювали авто Сил оборони

Чотири мешканці різних регіонів України потрапили у поле зору РФ, коли шукали «легкого заробітку» у Телеграм-каналах.

За інструкціями зловмисники спочатку відслідковували локації потенційних цілей, «погоджували» їх зі своїми кураторами та підпалювали їх за допомогою бензину і легкозаймистих сумішей.

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Юнаки фіксували загоряння на камери телефонів і потім надсилали ці відео окупантам.

Російські куратори так і не заплатили підпалювачам за злочин.

У Києві «по гарячих слідах» затримали двох молодиків, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань.

Більше по темі СБУ затримала трьох мешканців Слов’янська, які підпалювали військові авто Двоє з них, віком 17 і 18 років, діяли у складі групи, а третій – рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки.

За даними слідства, фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей, які приїхали до Києва у пошуках заробітку.

У столиці вони спочатку будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з РФ.