Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про надання Україні повної батареї системи протиповітряної оборони HAWK.

Про це повідомили у міністерстві оборони країни.

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Іспанія надала Україні батарею ЗРК Hawk - подробиці

Очільниця Міноборони Іспанії анонсувала значний пакет військової допомоги, який відправлять в Україну "найближчими тижнями".

"У відповідь на прохання президента Зеленського про системи протиповітряної оборони, міністерка Роблес анонсувала невідкладне надання повної батареї HAWK, що включає шість пускових установок, також наданих Іспанією та вже розташованих у Польщі", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, Роблес говорила про підготовку наступних партій допомоги та проєкти, які почав іспанський оборонпром у продовження безпекової угоди між Україною та Іспанією

Також відомо, що Іспанія активізує свою участь у місії ЄС з підготовки українських військових.

Засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" - що варто знати

Раніше під час засідання представники оборонних відомств Канади та Німеччини анонсували нові пакети допомоги Україні.

Також міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, пов’язаний з обслуговуванням винищувачів F-16.

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Kyiv Post зібрав головне із заяв президента України Володимира Зеленського на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня 2024 року.

Зокрема, про операцію ЗСУ на Курщині, бої на Донеччині та втрати російської армії.

Військова допомога Україні від Іспанії – що відомо

"Іспанія надішле засоби, щоб Україна мала зенітну батарею Hawk у вересні. Про це міністерка оборони Маргарита Роблес заявила у розмові з українським колегою Рустемом Умєровим", – зазначалося в повідомленні посольстві Іспанії в Україні.

Іспанія передала Україні нову партію танків Leopard 2А4, декілька екскаваторів-навантажувачів та велику кількість протитанкових ракет.

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Ці 10 бойових танків пройшли ремонт та налаштування до боєготовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їх повної боєдатності.

Нова партія допомоги прибула до Польщі 20-21 липня, після чого її поставлять ЗСУ.

У травні Зеленський та Санчес підписали двосторонню безпекову угоду на 10 років між Україною та Іспанією.

Друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot, надіслана Іспанією, вже прибула в Україну.