У дев'ятий день змагань на Паралімпійських іграх-2024 збірна Україна виборола ще 6 медалей.
6 вересня наші спортсмени виграли одну золоту, три срібні та дві бронзові нагороди.
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Єгор Дементьєв став чемпіоном Паралімпіади-2024
«Золото» нашій команді приніс велосипедист Єгор Дементьєв.
Він став чемпіоном Паралімпіади-2024 у шосейній груповій гонці серед спортсменів, клас С4-5.
Це вже друга нагорода спортсмена на цих Іграх.
31 серпня Єгор Дементьєв здобув першу медаль для України на Паралімпіаді-2024 на велотреку.
Тоді він став другим у дисципліні 4000 м - індивідуальна гонка переслідування, клас С5.
Підсумки 9-го дня Паралімпіади-2024
Срібні нагороди здобули плавці Денис Остапченко (50 м, вільний стиль, клас S3) та Данило Чуфаров (100 м, батерфляй, клас S11).
Також «срібло» виграла Людмила Даниліна у змаганнях з бігу на дистанції 1500 м, клас Т20.
На третє місце п'єдесталу у п'ятницю піднялися Олена Федота-Ісаєва (шпага, категорія В) та Максим Ніколенко (настільний теніс, особистий розряд, клас MS8).