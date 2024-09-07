У дев'ятий день змагань на Паралімпійських іграх-2024 збірна Україна виборола ще 6 медалей. 6 вересня наші спортсмени виграли одну золоту, три срібні та дві бронзові нагороди. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Єгор Дементьєв став чемпіоном Паралімпіади-2024 «Золото» нашій команді приніс велосипедист Єгор Дементьєв. Він став чемпіоном Паралімпіади-2024 у шосейній груповій гонці серед спортсменів, клас С4-5.

Це вже друга нагорода спортсмена на цих Іграх. 31 серпня Єгор Дементьєв здобув першу медаль для України на Паралімпіаді-2024 на велотреку. Advertisement Тоді він став другим у дисципліні 4000 м - індивідуальна гонка переслідування, клас С5. Підсумки 9-го дня Паралімпіади-2024 Срібні нагороди здобули плавці Денис Остапченко (50 м, вільний стиль, клас S3) та Данило Чуфаров (100 м, батерфляй, клас S11). Також «срібло» виграла Людмила Даниліна у змаганнях з бігу на дистанції 1500 м, клас Т20.