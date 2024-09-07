У дев'ятий день змагань на Паралімпійських іграх-2024 збірна Україна виборола ще 6 медалей. 

6 вересня наші спортсмени виграли одну золоту, три срібні та дві бронзові нагороди. 

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Єгор Дементьєв став чемпіоном Паралімпіади-2024

«Золото» нашій команді приніс велосипедист Єгор Дементьєв. 

Він став чемпіоном Паралімпіади-2024 у шосейній груповій гонці серед спортсменів, клас С4-5.

Це вже друга нагорода спортсмена на цих Іграх. 

31 серпня Єгор Дементьєв здобув першу медаль для України на Паралімпіаді-2024 на велотреку.

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Тоді він став другим у дисципліні 4000 м - індивідуальна гонка переслідування, клас С5. 

Підсумки 9-го дня Паралімпіади-2024

Срібні нагороди здобули плавці Денис Остапченко (50 м, вільний стиль, клас S3) та Данило Чуфаров (100 м, батерфляй, клас S11). 

Також «срібло» виграла Людмила Даниліна у змаганнях з бігу на дистанції 1500 м, клас Т20. 

На третє місце п'єдесталу у п'ятницю піднялися Олена Федота-Ісаєва (шпага, категорія В) та Максим Ніколенко (настільний теніс, особистий розряд, клас MS8). 

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