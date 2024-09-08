9-10 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Велику Британію.

Про це повідомив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер.

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США та Британія обговорять ситуацію в Україні та Близький Схід

У Британії Ентоні Блінкен зустрінеться з британськими високопосадовцями.

Серед анонсованих тем перемовин - ситуація в Україні та на Близькому Сході.

«Секретар Блінкен відвідає Сполучене Королівство 9-10 вересня, де відкриє Стратегічний діалог між США та Великою Британією і зустрінеться з високопосадовцями уряду для обговорення низки найважливіших питань, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном, Близьким Сходом і Україною», - написав представник Держдепу Міллер.

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Сибіга провів телефонну розмову з Блінкеном

7 вересня новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

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Дипломати обговорили підтримку України, санкції проти РФ та реалізацію Формули миру.

«Ми обговорювали шляхи прискорення військової допомоги, просування Формули миру та посилення санкцій проти Росії. Сподіваюся на тісну співпрацю для захисту спільних демократичних цінностей», - розповів Сибіга.