Під час захисту українського неба 26 серпня від масованого комбінованого обстрілу загинув льотчик Повітряних Сил ЗСУ Олексій Месь, повідомили в Командуванні Повітряних Сил.
Після ракетного удару 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь − подробиці
"Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА", − наголосили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
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Як зазначили в Повітряних силах, Олексій Месь був "сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни".
Сьогодні, 29 серпня попрощатися з ним прийшли побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців.
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Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Меся.
Наказом головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю надали військове звання полковник посмертно.
Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня − що відомо
Близько 6 ранку 26 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Приблизно о 7 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.
Лише о 15:31 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько 12 годин 40 хвилин.
Водночас у Києві повітряна тривога тривала 7 годин поспіль.
Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.