Під час захисту українського неба 26 серпня від масованого комбінованого обстрілу загинув льотчик Повітряних Сил ЗСУ Олексій Месь, повідомили в Командуванні Повітряних Сил.

Після ракетного удару 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь − подробиці

"Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА", − наголосили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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Як зазначили в Повітряних силах, Олексій Месь був "сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни".

Сьогодні, 29 серпня попрощатися з ним прийшли побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців.

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Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Меся.

Наказом головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю надали військове звання полковник посмертно.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Фейсбук