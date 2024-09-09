Росіяни не розкривають статистику, яка може показати катастрофічний стан тимчасово окупованих територій України, повідомила Східна правозахисна група.

Чому Росія відмовилася оприлюднювати дані про становище на ТОТ України

"Федеральна служба державної статистики (Росстат) почала з 2024 року збір первинних статистичних та адміністративних даних за всіма господарчими суб’єктами на окупованих територіях за всіма формами федерального статистичного спостереження", − йдеться в повідомленні.

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Наразі згідно з розпорядженням російського уряду, поширення офіційної статистичної інформації щодо соціально-економічного становища приєднаних регіонів заборонено до початку 2026 року.

"А саме, статистичні дані про смертність, рівень життя, охорону здоров'я показують, що на окупованих територіях рівень життя катастрофічно впав", − додали правозахисники.

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Ситуація на ТОТ України − що треба знати

Студентів із тимчасово окупованих територій відряджатимуть до майстерень Збройних сил Росії в межах проходження виробничої практики.

Росіяни змушують дітей писати листи російським військовим. 

У школах Херсонської області діти писатимуть листи на перших уроках під наглядом вчителів, а відмовитися від участі неможливо без покарання.

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Ворожа влада продовжує кампанію з вербування молоді на ТОТ України під егідою нібито патріотичних виховань, зокрема створила новий осередок так званої "Молодої гвардії".

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