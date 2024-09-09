Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив строк дії обов'язків, покладених на ексголову Верховного суду Всеволода Князєва, до 9 листопада 2024 року.

Про це оголосив головуючий суддя під час засідання у ВАКС, передає кореспондент Укрінформу.

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ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву - подробиці

"Суд постановив: задовольнити клопотання прокурора САП про продовження строків дії обов'язків, покладених на обвинуваченого. Продовжити Князєву строк дії покладених на нього обов'язків. Строк дії ухвали встановити до 9 листопада 2024 року включно", - сказав суддя.

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Серед обов'язків, покладених на Князєва, строк дії яких продовжив суд:

прибувати за кожною вимогою до прокурора і суду

не відлучатися без дозволу прокурора чи суду за межі території України

повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання і роботи

утримуватися від спілкування з низкою осіб

здати на зберігання до ГУ ДМС у місті Києві свої паспорти та інші документи, що дають право на в'їзд в Україну і виїзд з України.

Під час засідання було продовжено дослідження документів у рамках цієї справи.

Зокрема, суд долучив до матеріалів судового провадження для дослідження низку матеріалів, які подав прокурор САП.

Після цього ВАКС відклав судовий розгляд цієї справи до 10:00 23 вересня.

Більше по темі Голова АМКУ Кириленко пояснив як заробив 300 тис. доларів Зокрема, під час суду причиною отримання такої суми він назвав заробіток із продажу малини.

Справа Всеволода Князєва – що відомо

У грудні 2023 року Печерський районний суд Києва визнав ексголову Верховного суду Всеволода Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, зобов’язав сплатити штраф у розмірі 2 тис. 550 грн і конфіскував подарунок у сумі 906 тис. 600 грн.

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11 липня 2024 року ексголову Верховного суду Всеволода Князєва затримали за кілометр від кордону Румунії в Закарпатській області.

17 липня ВАКС продовжив колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків.

6 серпня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Князєва Всеволода Сергійовича з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

20 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду завершила підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.