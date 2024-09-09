До Міністерства закордонних справ України 9 вересня викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара у зв’язку з повідомленнями про можливе постачання іранських балістичних ракет Росії.

Відповідну заяву опубліковано на сайті українського відомства.

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Представника Ірану викликали до МЗС України через можливе постачання його країною ракет Росії

Іранському дипломатичному представнику було висловлено «глибоке занепокоєння» української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації.

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«Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин», - йдеться у коментарі МЗС України.

Більше по темі За серпень росіяни атакували Сили оборони майже 450 разів з використанням хімічної зброї А за понад пів року росіяни застосували хімічну зброю вже понад 4 тис. разів.

Європейський Союз отримав докази щодо постачання Іраном балістичних ракет Росії - подробиці

У коментарі "Голосу Америки" представник Європейського Союзу Петер Стано заявив, що союзники ЄС надали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет Росії.

“Нам відома надана союзниками інформація, що заслуговує на довіру, про поставки іранських балістичних ракет Росії”, – зазначив речник ЄС.

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Він додав, що існує можливість запровадження нових санкцій проти Тегерана, якщо постачання ракет буде підтверджено.

РФ може бити іранськими ракетами по інфраструктурі України

У звіті Інституту вивчення війни зазначалося, що Іран нещодавно поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360.

6 вересня британське видання The Times з посиланням на джерело в українській військовій розвідці повідомляло, що 4 вересня російський корабель доставив ракети Fateh-360 до невідомого порту в Каспійському морі.

Нещодавно представники США та Європи підтвердили, що Тегеран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності.

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В ISW вважають, що РФ, ймовірно, використовуватиме іранські ракети для атак по українській енергетичній, військовій та цивільній інфраструктурі восени та взимку.