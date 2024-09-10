У спільній заяві міністри закордонних справ Британії, Німеччини та Франції засудили постачання Іраном балістичних ракет РФ.

Вони повідомили, що запровадять санкції на причетних до іранської програми балістичних ракет та їхньої передачі.

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Відповідне повідомлення опубліковане на сайті британського уряду.

Три європейські країни запровадять санкції проти Ірану - що відомо

Очільники МЗС трьох європейських країни називають експорт іранських балістичних ракет "подальшою ескалацією військової підтримки Іраном загарбницької війни РФ проти України".

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"Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і з боку РФ та становить пряму загрозу європейській безпеці", – зазначили вони.

Урядовці трьох країн додали, що працюватимуть над запровадженням санкцій проти іранської авіакомпанії Iran Air.

Іран передав Росії балістичні ракети - подробиці

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія вже отримала партії балістичних ракет від Ірану. У відповідь на це США запровадять санкції проти Ірану.

Більше по темі Естонія звинуватила РФ у низці кібератак на міністерства У 2020 році хакери військової розвідки Росії атакували ІТ-сервіси міністерств і отримали великий обсяг секретної інформації.

7 вересня у звіті Інституту вивчення війни зазначалося, що Іран нещодавно поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360. Представники США та Європи підтвердили, що Тегеран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності.

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6 вересня британське видання The Times із посиланням на джерело в українській військовій розвідці повідомляло, що 4 вересня російський корабель доставив ракети Fateh-360 до невідомого порту в Каспійському морі.

В ISW вважали, що РФ, ймовірно, використовуватиме іранські ракети для ударів по українській енергетичній, військовій та цивільній інфраструктурі восени та взимку.

На тлі цих заяв до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран.

Представник Європейського Союзу Петер Стано заявив, що союзники ЄС надали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет Росії.

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Підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння РФ матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.