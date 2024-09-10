Міністерство закордонних справ Литви засудило так звані російські вибори до органів місцевого самоврядування в окупованому Криму та місті Севастополь.
Відповідна заява опублікована на сайті литовського МЗС.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Литва вважає нелегетимними вибори у Криму
МЗС Литви наголосило, що результати "виборів" на окупованих українських територіях "не можуть бути визнані і не можуть створювати ілюзію легітимності".
Зокрема, жодна особа, обрана на цих "виборах", не може називатися легітимним представником жителів Кримського півострова.
Литовське відомство наголосило, що послідовно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Також Литва ніколи не визнає незаконну окупацію та анексію Криму й частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити військову агресію проти України, вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної української території та поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів", – додали у МЗС.
Російські вибори в окупованому Криму нелегітимні
9 вересня Європейський Союз не визнає результатів часткових регіональних і місцевих виборів із 6 по 8 вересня на території окупованого Криму та в місті Севастополь.
Вибори, які Росія проводить на території окупованого Криму та у Севастополі у межах Єдиного дня голосування, є нелегітимними. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.
8 вересня у росіян був Єдиний день голосування.
Вони обирали представників до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня.
Цей процес Москва знову намагається розповсюдити на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і місто Севастополь.