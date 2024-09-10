Міністерство закордонних справ Литви засудило так звані російські вибори до органів місцевого самоврядування в окупованому Криму та місті Севастополь.

Відповідна заява опублікована на сайті литовського МЗС.

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Литва вважає нелегетимними вибори у Криму

МЗС Литви наголосило, що результати "виборів" на окупованих українських територіях "не можуть бути визнані і не можуть створювати ілюзію легітимності".

Зокрема, жодна особа, обрана на цих "виборах", не може називатися легітимним представником жителів Кримського півострова.

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Литовське відомство наголосило, що послідовно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Також Литва ніколи не визнає незаконну окупацію та анексію Криму й частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити військову агресію проти України, вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної української території та поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів", – додали у МЗС.

Російські вибори в окупованому Криму нелегітимні

9 вересня Європейський Союз не визнає результатів часткових регіональних і місцевих виборів із 6 по 8 вересня на території окупованого Криму та в місті Севастополь.

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Вибори, які Росія проводить на території окупованого Криму та у Севастополі у межах Єдиного дня голосування, є нелегітимними. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

8 вересня у росіян був Єдиний день голосування.

Вони обирали представників до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня.

Цей процес Москва знову намагається розповсюдити на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і місто Севастополь.