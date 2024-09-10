Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора встановили особу російського генерала, який командував ракетним ударом по медичному корпусу Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

Про це повідомила СБУ.

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Командувача ударом по Охматдиту підвищили після атаки

Ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час був командувачем дальньої авіації військово-повітряних сил ПКС Росії.

Після удару по «Охматдиту» його підвищили та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ.

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За наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9 год. 15 хв. російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві.

Обстріл Охматдиту здійснила 22-а гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ РФ.

Літак РФ піднявся у повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленєгорськ, а запуск ракети здійснив на відстані майже 600 км від кордону України.

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З території Росії Х-101 увійшла в повітряний простір України в районі Чернігівщини і почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох областей.

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Фото: СБУ

Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального «обходу» української ППО і подальшого влучання в медзаклад.

Приблизно о 10 год. 45 хв. російська Х-101 влучила у відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій лікарні Охматдит.

Унаслідок обстрілу загинуло 2 людини, серед яких дитячий лікар-нефролог. Ще 35 осіб отримали поранення, з них 9 дітей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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«Кобилаш наразі є підозрюваним у вчиненні й інших воєнних злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом здійснювалися обстріли цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках.

У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини», - підкреслив Сергій Наумюк.

Відновлення лікарні "Охматдит" − що відомо

8 липня Росія масовано обстріляла Київ. Це був один з найбільш потужних ударів по столиці.

Окупанти цинічно поцілили по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит".

Два корпуси лікарні не підлягають відновленню, замість них планують збудувати новий корпус.

Своєю чергою уряд Німеччини виділив 10 млн євро на відновлення дитячої лікарні.

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На збір від UNITED24 та Monobank для відновлення дитячої лікарні "Охматдит", метою якого було зібрати 100 млн гривень, українці пожертвували вже понад 300 млн гривень.

16 серпня благодійний фонд "Охматдит − здорове дитинство" відмовився перераховувати кошти, які були зібрані на відновлення лікарні.