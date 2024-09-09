Європейський Союз не визнає результатів часткових регіональних і місцевих виборів із 6 по 8 вересня на території окупованого Криму та в місті Севастополь, повідомив речник ЄС.

Чи визнає ЄС проведення російських виборів у Криму та в Севастополі

"Європейський Союз рішуче засуджує проведення цих російських "виборів" на території України", − наголосив речник.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він зазначив, що це є ще одним актом порушення міжнародного права, Хартії ООН та суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

Advertisement

За його словами, ЄС вважає псевдовибори в Криму та їхні результати таким, що є "нікчемними та не можуть мати будь-якої правової сили".

У ЄС пообіцяли, що російське керівництво та причетні до організації цих протиправних дій, будуть притягнуті до відповідальності та постануть перед наслідками.

"Є один очевидний вихід з цієї війни: Росія [має − ред.] негайно припинити свою злочинну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України та вивести всі сили та військову техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", − заявив речник ЄС.

Більше по темі Контррозвідка Німеччини попередила про активізацію російських хакерів Йдеться про підрозділ 29155 російського ГРУ, який здійснює кібератаки проти країн НАТО та ЄС.

Російські вибори в окупованому Криму нелегітимні

Вибори, які Росія проводить на території окупованого Криму та у Севастополі у межах Єдиного дня голосування, є нелегітимними. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

Advertisement

8 вересня у росіян був Єдиний день голосування.

Вони обирали представників до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня.

Цей процес Москва знову намагається розповсюдити на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і місто Севастополь.