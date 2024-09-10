З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області повернули двох дівчат 14 і 16 років.

З дітьми працюють лікарі та психологи, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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На підконтрольну Україні територію повернули дітей - подробиці

"З поки що окупованого лівобережжя Херсонщини повернули ще двох дівчаток. Дітям – 14 та 16 років. Наразі вони перебувають у безпеці, ними опікуються лікарі та психологи", - йдеться у повідомленні.

Прокудін зазначив, що це стало можливим завдяки праці волонтерів організації “Save Ukraine”.

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Загалом цього року вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя 192 дитини.

Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

27 серпня на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще вісьмох дітей.

Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.

Наразі повернуто лише кілька сотень.

13 серпня у Україну повернули 6 українських дітей із Запорізької та Херсонської областей.

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3 серпня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще 5 дівчат та трьох хлопців. Для одного з повернутих підлітків це була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні хлопця затримала російська поліція і погрожувала відправити до тюрми.