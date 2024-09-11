Урядова коаліція Латвії погодила обмеження для росіян можливості купувати нерухомість у країні, пише LSM, цитуючи голову фракції "Нова єдність" у латвійському парламенті Едмундса Юревичса.

Заборона купівлі нерухомості для росіян у Латвії − що відомо

Як зазначив Юревичс, коаліція "концептуально погодилася" ініціювати в країні обмеження для громадян Росії за прикладом Фінляндії.

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"Разом із партнерами по коаліції та експертами ми оцінимо, як найкраще на законодавчому рівні обмежити можливості громадян Росії купувати нерухомість у Латвії", − пояснив керівник фракції "Нова єдність".

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Литва і Латвія уніфікуватимуть санкції проти Білорусі та Росії

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила, що Латвія активно сприяла посиленню санкцій проти Білорусі.

Раніше країна подала апеляцію на рішення Суду Європейського Союзу, який скасував санкції проти російських олігархів Петра Авена та Михаїла Фрідмана.

З 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не зможуть в'їхати до Латвії. Обмеження запровадили згідно із санкціями ЄС.