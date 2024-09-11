Урядова коаліція Латвії погодила обмеження для росіян можливості купувати нерухомість у країні, пише LSM, цитуючи голову фракції "Нова єдність" у латвійському парламенті Едмундса Юревичса.

Заборона купівлі нерухомості для росіян у Латвії − що відомо

Як зазначив Юревичс, коаліція "концептуально погодилася" ініціювати в країні обмеження для громадян Росії за прикладом Фінляндії.

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"Разом із партнерами по коаліції та експертами ми оцінимо, як найкраще на законодавчому рівні обмежити можливості громадян Росії купувати нерухомість у Латвії", − пояснив керівник фракції "Нова єдність".

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