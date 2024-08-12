Росія скличе неформальну зустріч членів Ради безпеки ООН за формулою Аррії, щоб поскаржитися на атаку ЗСУ в Курській області, повідомив Укрінформ.

Росія скличе неформальну зустріч членів Радбезу ООН

У листі, розісланому російським постпредством при ООН членам Радбезу, вказано, що темою обговорення будуть "злочини, скоєні київською владою".

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Ініціатор зустрічей членів Ради Безпеки ООН за формулою Аррії дипломат з Венесуели Дієго Аррія засудив Росію за використання цього формату для поширення брехні та виправдання агресії проти України.

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Кремль применшує масштаби подій у Курській області – що відомо

Кремль вирішив оголосити у Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, щоб применшити масштаби вторгнення в Курську область, а також запобігти паніці або негативній реакції всередині країни.

Російські мілблогери пропонували Кремлю офіційно оголосити війну Україні та критикували Москву за те, що вона не оголосила воєнний стан замість антитерористичної операції.

РФ може атакувати урядовий квартал у Києві для помсти за наступ на Курську область
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Росіяни можуть спробувати атакувати парламент та інші урядові будівлі.

Це  дозволило б владі країни-агресора вжити більш радикальних заходів, таких як заборона мітингів і демонстрацій, введення комендантської години та організація виробництва оборонної продукції для військових.

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Бої в Курській області тривають з вівторка 6 серпня.  

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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