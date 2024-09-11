Служба безпеки України затримала чергового російського агента, який на Донеччині шпигував за українськими військами, що тримають оборону на Краматорському напрямку.

СБУ затримала інформатора, який шпигував за артилерією ЗСУ поблизу Часового Яру

Для збирання даних росіяни дистанційно залучили 52-річного мешканця прифронтової Дружківки через його знайомого, який у 2014 році виїхав з України до Росії, а згодом вступив до бригади оперативного призначення Росгвардії.

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Він виконував функцію "зв’язкового" та передавав відомості росіянам.

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Однак спеціалісти української спецслужби викрили російського агента в Дружківці, задокументували його злочинні дії та затримали. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон і сім-карти, які він використовував для комунікації з Росією.

Яке покарання загрожує інформатору, який шпигував за артилерією ЗСУ поблизу Часового Яру

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які шпигували за Силами оборони у Кропивницькому

У Кропивницькому СБУ викрила агентурну групу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка коригувала повітряні удари по місту та готували серію диверсій.

Одним із фігурантів виявився вихідець із лівобережної Херсонщини, який приїхав у Кропивницький як переселенець.

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Іншим був місцевий мешканець, якого ФСБ завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легкого заробітку".

Вони також намагалися встановити локації нафтобаз, енергогенеруючих підприємств і мостів, які використовуються для переправлення військової техніки ЗСУ на передову.