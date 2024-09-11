Передача іранських балістичних ракет Росії сприймається Євросоюзом як подальша військова ескалація та отримає відповідь, повідомляє Reuters, цитуючи речника ЄС Пітера Стано.

Як Євросоюз відповість на передачу іранської балістики Росії

Як зазначив Стано, дипслужба ЄС, на прохання голови зовнішньополітичного відомства Жозепа Борреля, вже надала членам ЄС набір рішучих і цілеспрямованих заходів проти Ірану у відповідь на цю передачу.

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Водночас будь-які такі заходи узгоджуватимуться і з усіма 27 членами ЄС для набуття чинності.

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"Ми підтверджуємо, що отримали правдиву інформацію про постачання іранських балістичних ракет до Росії. Високий представник Боррель у своїх двосторонніх контактах з іранськими партнерами постійно застерігав Іран від такого рішення", − пояснив Стано.

За його словами, передача ракет суперечить Статуту ООН, міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву.

"Постачання балістичних ракет, ймовірно, сприятиме ескалації бомбардувань Росією українського цивільного населення, міст та цивільної інфраструктури, що призведе до подальшого збільшення жертв серед цивільного населення та руйнувань", − зауважив речник Євросоюзу. А держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія вже отримала партії балістичних ракет від Ірану.

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Росія отримала партії балістичних ракет від Ірану

Росія вже отримала партії балістичних ракет від Ірану. 10 вересня США запровадили санкції проти Ірану у відповідь на його співпрацю з РФ.

7 вересня у звіті Інституту вивчення війни зазначалося, що Іран нещодавно поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360. Представники США та Європи підтверджували, що Тегеран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності.

На тлі цих заяв до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран.

Петер Стано заявляв, що союзники ЄС надали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет Росії.