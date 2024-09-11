Під час зустрічі в Києві з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прем'єрка Латвії Евіка Сіліня оголосила про черговий пакет військової допомоги для України.

Серед іншого, Україна отримає бронетранспортери, повідомив Шмигаль.

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Допомога від Латвії: що отримає Україна

"Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", - зазначив український прем'єр.

Шмигаль подякував латвійському уряду і народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників.

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За його словами, сторони обговорили розширення співпраці в усіх сферах, що стосуються посилення українських військ на полі бою, зокрема співпрацю між оборонними компаніями.

"Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО. Крім того, наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень", - наголосив прем'єр і подякував за підтримку у відновленні України.