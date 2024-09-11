Під час зустрічі в Києві з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прем'єрка Латвії Евіка Сіліня оголосила про черговий пакет військової допомоги для України.
Серед іншого, Україна отримає бронетранспортери, повідомив Шмигаль.
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Допомога від Латвії: що отримає Україна
"Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", - зазначив український прем'єр.
Шмигаль подякував латвійському уряду і народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників.
За його словами, сторони обговорили розширення співпраці в усіх сферах, що стосуються посилення українських військ на полі бою, зокрема співпрацю між оборонними компаніями.
"Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО. Крім того, наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень", - наголосив прем'єр і подякував за підтримку у відновленні України.
Гітанас Науседа та Евіка Сіліня прибули до Києва - подробиці
Про прибуття до столиці України президент Литви Гітанас Науседа повідомив у соцмережі Х.
У своєму дописі він наголосив, що надання військової та економічної підтримки Україні має вирішальне значення для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.
Своєю чергою, прем’єрка Латвії Евіка Сіліня опублікувала в соцмережі Facebook відео прибуття на київський вокзал.
"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди", − написала очільниця латвійського уряду.
Латвія передала Україні 500 безпілотників у межах "Коаліції дронів"
13 серпня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про передачу Україні нового пакета безпілотників латвійського виробництва. БПЛА надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань
10 серпня в міністерстві оборони країни анонсували новий пакет військової допомоги Україні.
17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".