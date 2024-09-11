Зона забруднення Десни просунулася до села Ладинка на Чернігівщині. Водночас у Сеймі фіксується покращення якості води, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Які результати аналізу води у річках Сейм і Десна

"Станом на 11 вересня забруднення по річці Десна просунулось. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка піднімається з дна річки. Нижче по течії – ознаки забруднення не фіксуються", – йдеться в повідомленні.

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За результатами аналізу проб води, відібраних 10 вересня у Десні та Сеймі, фіксується забруднення органічного характеру, яке 14 серпня потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в м. Тьоткіно Курської області РФ.

У повідомленні зазначили, що найгірші значення основних показників забруднення Десни фіксуються у пунктах с. Боромики та м. Чернігів.

Водночас станом на сьогодні відбувається покращення якості води у Сеймі на Чернігівщині. Там зафіксували збільшення вмісту розчиненого у воді кисню та хімічного споживання кисню.

Якість води річки Десна у місцях водозаборів Києва та Броварів перебуває на рівні значень, характерних для даного періоду. Ризики для здійснення водозабору відсутні.

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Росіяни забруднили Сейм

10 вересня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації.

7 вересня Міністерство захисту довкілля повідомило, що рух забрудненої води з річок Сейм та Десна у напрямку Києва сповільнюється.

27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни.

На Сумщині та Чернігівщині виявили перевищення концентрації шкідливих речовин у водоймі.

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Фахівці збирали загиблу рибу для захоронення та проводили штучну аерацію водойм, аби наситити їх киснем.

Держводагентство та Держекоінспекція проводять моніторинг стану забрудненості річок Сейм та Десна та щоденно оновлюють результати вимірювань.