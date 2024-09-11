Нижня палата Національних зборів (парламенту) Польщі ухвалила резолюцію, яка засуджує викрадення українських дітей Росією.

Резолюцію «У справі засудження викрадення українських дітей» символічними оплесками стоячи підтримали всі депутати Сейму, які були присутні у сесійній залі, передає кореспондент Укрінформу.

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У Польщі засудили викрадення українських дітей Росією - що відомо

"Сейм Республіки Польща однозначно засуджує викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації", - йдеться в резолюції.

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У документі зазначається, що дії Росії та співпрацюючої з нею Білорусі є «ганебним замахом на українську ідентичність», і що вони порушують Конвенцію ООН про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію ООН про права дітей.

Сейм виступив рішуче проти порушення міжнародних норм, що здійснюється системними діями російської влади, зокрема указами президента, які спрощують усиновлення українських дітей, позбавлення батьківських прав, а також надання українським дітям громадянства РФ.

«Ми вважаємо своїм обов’язком захищати права, закріплені в Конвенції, включно з правом дитини знати своїх батьків і перебувати під їхньою опікою, а також правом зберігати свою ідентичність, громадянство, своє прізвище та родинні звʼязки», – наголошується у резолюції.

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Про злочинний характер цих дій свідчить виданий Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року ордер на арешт Владіміра Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Депутати Сейму очікують від міжнародної спільноти виконання цього рішення та вжиття заходів для покарання винних.

Як наголошується в резолюції, Польща від початку російської агресії проти України є на боці жертв, зокрема найбільш беззахисних – дітей.

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Польща підтримує майже півмільйона неповнолітніх українських біженців, які перебувають на її території.

«Ми також боремося за права українських дітей на міжнародній арені, в тому числі беручи участь у роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Закликаємо міжнародну спільноту взяти участь у цій та інших ініціативах, спрямованих на повернення українських дітей до рідних домівок», – йдеться у резолюції.

Сейм РП також закликав «якнайшвидше припинити практику незаконних викрадень і забезпечити повернення українських дітей на батьківщину та до законних опікунів».

Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

27 серпня на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще вісьмох дітей.

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Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.

Наразі повернуто лише кілька сотень.

13 серпня у Україну повернули 6 українських дітей із Запорізької та Херсонської областей.

3 серпня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще 5 дівчат та трьох хлопців. Для одного з повернутих підлітків це була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні хлопця затримала російська поліція і погрожувала відправити до тюрми.