Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, і що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.

Про це він повідомив у відеовиступі на 4-му саміті Кримської платформи, передає кореспондент Укрінформу.

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Ердоган сподівається, що війна завершиться справедливим і міцним миром

“Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України є постійною. Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права”, - сказав Реджеп Тайїп Ердоган.

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Він наголосив на тому, що саміт відбувається у 80-ті роковини депортації кримськотатарського народу з Криму та висловив задоволення правовими нормами, запровадженими урядом України, для зміцнення прав кримськотатарських турків.

“Забезпечення безпеки та добробуту кримськотатарських турків, одного з корінних народів Криму, також є одним із пріоритетів нашої зовнішньої політики”, - сказав Ердоган.

Турецький лідер висловив сподівання, що війна завершиться справедливим і міцним миром, що робота Кримської платформи сприятиме міжнародним зусиллям для забезпечення миру в Україні, а також що полонені Кремля з-поміж кримських татар будуть звільнені, й ті, хто покинув Крим, матимуть можливість повернутися на півострів.

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Саміт Кримської платформи 11 вересня − що відомо

11 вересня у межах саміту Кримської платформи у Києві Президент України Володимир Зеленський відкрив меморіал, присвячений вшануванню трагедії кримськотатарського народу.

9 вересня у вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня.

Водночас команда першої леді Олени Зеленської готує спеціальний дипломатичний формат − Саміт перших леді та джентльменів, який також відбудеться цього тижня.

Кримська платформа − ініційований Україною механізм для повернення питання Криму до глобального порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, а також зміцнення глобальної безпеки.