У ніч проти 12 вересня російські ударні дрони налетіли на об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади Сумської області, повідомили в місцевій ОВА.

Наліт дронів на Конотоп 12 вересня − що відомо

Поранення різного ступеня тяжкості дістали 13 людей.

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В ОВА додали, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби й ліквідують наслідки нальоту.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що ситуація з електропостачанням у Конотопі критична, енергетична інфраструктура міста зазнала значних пошкоджень. Вода в місті подаватиметься погодинно, а точний графік водопостачання поширять згодом.

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"Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно − ніхто не візьметься спрогнозувати", − пояснив Семеніхін.

У Конотопі пошкоджені багато навчальних закладів, але точна кількість поки невідома.

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У багатьох лікувальних корпусах вибиті вікна, однак медичне обладнання серйозно не постраждало.

Знищена й ділянка трамвайної колії в центрі міста, тому рух трамваїв обмежений.