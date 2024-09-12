У ніч проти 12 вересня російські ударні дрони налетіли на об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади Сумської області, повідомили в місцевій ОВА.

Наліт дронів на Конотоп 12 вересня − що відомо

Поранення різного ступеня тяжкості дістали 13 людей.

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В ОВА додали, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби й ліквідують наслідки нальоту.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що ситуація з електропостачанням у Конотопі критична, енергетична інфраструктура міста зазнала значних пошкоджень. Вода в місті подаватиметься погодинно, а точний графік водопостачання поширять згодом.

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"Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно − ніхто не візьметься спрогнозувати", − пояснив Семеніхін.

У Конотопі пошкоджені багато навчальних закладів, але точна кількість поки невідома.

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У багатьох лікувальних корпусах вибиті вікна, однак медичне обладнання серйозно не постраждало.

Знищена й ділянка трамвайної колії в центрі міста, тому рух трамваїв обмежений.

На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів

9 вересня в Сумській області проводилася обов’язкова евакуація з населених пунктів Шосткинської громади Сумського району. Йдеться про мешканців Глухова, Свеси та Есмані.

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Того ж дня російська армія завдала авіаційного удару по населених пунктах Сумського району, застосувавши КАБи.

У серпні Рада оборони Сумщини оголосила про обов’язкову евакуацію з населених пунктів п'яти громад Сумського району.

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