У ніч проти 12 вересня російські ударні дрони налетіли на об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади Сумської області, повідомили в місцевій ОВА.
Наліт дронів на Конотоп 12 вересня − що відомо
Поранення різного ступеня тяжкості дістали 13 людей.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
В ОВА додали, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби й ліквідують наслідки нальоту.
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що ситуація з електропостачанням у Конотопі критична, енергетична інфраструктура міста зазнала значних пошкоджень. Вода в місті подаватиметься погодинно, а точний графік водопостачання поширять згодом.
"Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно − ніхто не візьметься спрогнозувати", − пояснив Семеніхін.
У Конотопі пошкоджені багато навчальних закладів, але точна кількість поки невідома.
Хроніка війни в Україні. 5 вересня: Смерть, податки, втручання Росії у вибори в США
У багатьох лікувальних корпусах вибиті вікна, однак медичне обладнання серйозно не постраждало.
Знищена й ділянка трамвайної колії в центрі міста, тому рух трамваїв обмежений.
На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів
9 вересня в Сумській області проводилася обов’язкова евакуація з населених пунктів Шосткинської громади Сумського району. Йдеться про мешканців Глухова, Свеси та Есмані.
Того ж дня російська армія завдала авіаційного удару по населених пунктах Сумського району, застосувавши КАБи.
У серпні Рада оборони Сумщини оголосила про обов’язкову евакуацію з населених пунктів п'яти громад Сумського району.