Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) знешкодили російський бойовий літак Су-30СМ під час операції в акваторії Чорного моря, повідомила пресслужба ГУР.
ГУР знищило російський літак Су-30СМ у Чорному морі − подробиці
Росіяни втратили зв’язок із бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. А за три години розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26 і гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.
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Приблизно в обід російські військові доповіли своєму командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут (що на заході Криму), пляму від авіаційного пального, а згодом зафіксували й уламки знищеного винищувача.
Як зазначає ГУР, вартість одного літака Су-30СМ становить близько 50 млн доларів. Винищувач збили за допомогою ПЗРК.
Відео знищення ГУР російського літака СУ-30СМ у Чорному морі
Розвідка також оприлюднила відео зі знищенням російського бойового літака. Його можна переглянути тут:
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