У ніч проти 12 вересня Сили оборони ліквідували 44 російські ударні безпілотники типу Shahed.

До знищення повітряних цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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Наліт дронів на Україну 12 вересня

Росіяни вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", запущеними з Курської області РФ, та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області.

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Цієї ночі ворог також запустив дві крилаті ракети Х-22/32 з літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний.

64 ударні дрони летіли з Курська, Єйська в Росії та мису Чауда в Криму.

Три безпілотники полетіли назад у Росію, а ще чотири були локаційно втрачені на території України.

За даними Повітряних сил, більшість ворожих ракет не досягла цілей.