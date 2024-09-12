Литва пропонує переглянути алгоритм місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтійських країнах після випадку, коли на території Латвії впав російський військовий дрон, пише LRT, цитуючи міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса.

Литва закликає НАТО збивати дрони на території балтійських країн

За словами Кащюнаса, місія НАТО має не лише патрулювати, а й скоротити ланцюжок ухвалення рішень на рівні НАТО, аби можна було негайно злітати та знищувати безпілотники.

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Кащюнас додав, що в разі виявлення загрози порушення повітряного простору НАТО безпілотником інформація має оперативно надходити до штаб-квартири Альянсу.

"Штаб-квартира НАТО оцінює ситуацію, чи є достатньо доказів того, що це саме ворожий безпілотник, а не якийсь інший загублений літак, і тоді ухвалюється швидке рішення про задіяння літаків повітряної поліції. Це певний алгоритм, і його потрібно прискорити", − пояснив литовський міністр.

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Однак Кащюнас зауважив, що реакція литовського уряду у випадку порушення повітряного простору країни безпілотником буде колективним рішенням НАТО.

Російський безпілотник, який впав у Латвії, ніс вибухівку в Україну

Російський військовий безпілотник, що розбився в Резекненському краї Латвії, був безпілотником типу Shahed, начиненим вибухівкою. А його ціллю була Україна.

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Дрон упав у Гайгалавській волості Резекненського краю.

Командувач НЗС генерал-лейтенант Леонід Калніньш розповів, що вибухівка ударного безпілотника не вибухнула. Вже потім на землі дрон знешкодив підрозділ НВС.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомляв, що дрон розбився на сході країни.