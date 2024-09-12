США хочуть отримати від Президента України Володимира Зеленського детальні плани щодо ударів по території Росії наданою зброєю, перш ніж зняти встановлені обмеження, пише Bloomberg, цитуючи анонімних чиновників.

Що США хочуть отримати від України для зняття обмеження ударів вглиб РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі хочуть спонукати Зеленського до надання довгострокового плану війни на 2025 рік.

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Як пояснює Bloomberg, так США хочуть краще зрозуміти цілі України, і як підтримка Заходу сприятиме їм.

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За прогнозом видання, цього тижня істотні зміни в позиції США щодо далекобійних ударів по російській території не очікуються.

США працюють над скасуванням обмежень щодо далекобійної зброї для України

11 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив держсекретарю Британії Девіду Ламмі, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території РФ.

США працюють над скасуванням обмежень щодо далекобійної зброї для України
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США працюють над скасуванням обмежень щодо далекобійної зброї для України

Питанням зняття обмежень займається адміністрація президента США.

У той же день президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над зняттям обмеження на застосування Україною озброєння далекого радіусу дії.

4 вересня президент Володимир Зеленський наголошував, що Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії від чотирьох країн, які надають зброю далекого радіусу дії.

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